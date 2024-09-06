Тюменцам представили керамику участников симпозиума "Сибирь АРТ"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка работ керамистов "Прикосновение" открылась в пространстве "Цех" при Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 6 сентября. В зале представлено около 40 работ, выполненных в рамках Всероссийского керамического симпозиума "Сибирь АРТ".

Напомним, в 2024 году АНО "Керамический коворкинг "Руками" выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта "Всероссийский керамический симпозиум "Сибирь АРТ". Группа творческих людей решила подарить тюменским художникам возможность обжигать изделия в дровяной печи.

"Для каждого художника дровяной обжиг удивителен. Все, что создает автор руками, потом еще и закаляется огнем в печи. Когда ставишь изделие в печь, то не можешь до конца предугадать результат. Происходят совершенно волшебные действия. Побывав на симпозиумах, обжигах в других городах, мы подумали, почему у нас в области нет такой возможности для художников-керамистов, собрались и написали проект", — рассказала руководитель проекта, преподаватель Тюменского индустриального университета Людмила Козлова.

Для реализации проекта в селе Леваши Тюменского района мастера из Вологды построили дровяную печь. Перед тем, как провести обжиг в рамках симпозиума, организовали пробный. Всем художникам пришлось брать в руки топоры и колоть дрова, чтобы печь набрала нужную температуру. Ее топили непрерывно на протяжении 36 часов. Таких печей в России насчитывалось две. Теперь таким оборудованием может похвастаться и Тюменская область.

Тюменские керамисты не думают останавливаться на достигнутом. В дальнейшем планируют построить печь обратного пламени.

Экскурсию для первых посетителей выставки "Прикосновение" провела преподаватель Тюменского государственного института культуры, руководитель АНО "Керамический коворкинг "Руками" Ольга Неживенко. Она обратила внимание на вид произведений керамистов. Изделия, запеченные в дровяной печи, приобретают рыжеватый, золотистый цвет. На полках можно было увидеть и предметы с металлическими оттенками, темными пятнами. Здесь применялся обжиг раку. При этой технике горячее изделие достают из печи щипцами, кладут в яму и засыпают опилками. Таким образом создается бескислородная восстановительная среда, керамика задымляется, а бирюзовая глазурь становится ярко бронзовой.

Ольга Неживенко представила работы "Река Лена", навеянная Сибирью, и "Флагман" — о важности выбора стремления в жизни.

Философский смысл несут многие изделия керамистов. Юрий Малыгин из Самары создал в Тюмени рыжеватые работы "Эквилибр" и "Эдип". У этого автора, как отмечает Ольга Неживенко, есть целая серия, посвященная рассуждениям на тему равновесия, отношений. Все эффекты на изделиях выполнены потоком огня, красок здесь не добавляли, подчеркнула руководитель АНО "Керамический коворкинг "Руками".

Часть работ, представленных на выставке, отличается от объектов с эффектными обжигами — это привезенные в дар Тюмени работы. Отметим, в августе в областную столицу в рамках проекта съехались мастера из разных городов. Они создавали работы на базе отдыха "Ермак". Затем заготовки увезли на обжиг в Леваши.

"Считаю, что мы очень много сделали во время симпозиума. Одна только Алиса Самаринкина из Самары создала девять работ за три дня. Художники остались довольны мероприятием. Все говорили, что приятно удивлены. Многие из них никогда не были в Сибири, в Тюмени. Мы приглашали гостей на пешую экскурсию по старому городу. Всех поразило, что у нас есть такая красивая старина, деревянное зодчество, дымники, махровый ковер, который увидели на улице Дзержинского. Восхитила природа Сибири. Мы сплотились с этими людьми, было приятное, невероятно наполняющее друг друга общение. В конце сипмозиума, когда мы уже провожали гостей, многие не хотели расставаться, подружились друг с другом", — поделилась Ольга Неживенко.

Выставка в пространстве "Цех" проработает месяц. Затем ее откроют на площадке Тюменского большого драматического театра. В этом пространстве хотят выставить уже все работы, созданные и привезенные в Тюмень в рамках керамического симпозиума.

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Инна Пахомова