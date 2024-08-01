В Тюмени установили бокс для неденежных пожертвований

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Ящик для приёма неденежных пожертвований установили на территории городского общественного центра "Дом НКО" в Тюмени.

Вещевой бокс поможет оказывать поддержку беженцам, мобилизованным и их семьям. Все собранные пожертвования будут передавать для дальнейшей обработки и сортировки в социальный обменник "Тюменская Дармарка", там же будет проходить выдача вещей нуждающимся, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

До конца 2024 года в рамках проекта установят ещё два таких бокса в разных районах Тюмени. Присоединиться к работе нового проекта и узнать актуальный график работы социального обменника, а также любую интересующую информацию можно по телефону: +7 (961) 78-25-740 или, написав на электронную почту: politreyd@bk.ru.