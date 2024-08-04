734 тюменца посетили акции "Собачья и кошачья радость" в приюте "Лучший друг" за полгода

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

734 тюменца посетили акции "Собачья и кошачья радость" в приюте "Лучший друг" с февраля по июль 2024 года. Они познакомились с историей места, его четвероногими обитателями, прошли инструктаж по технике безопасности пребывания на территории, помогли персоналу приюта, сообщили в АНО ДМЦ "Грин Хелперс".

Добровольцы выгуливали животных, вычесывали им шерсть, прибирались на территории приюта, убирали скошенную траву на выгуле, наводили чистоту в вольерах и кошачьем домике, провели генеральную уборку в теплых вольерах, нарубили говяжьих костей и заготовили мясо для приготовления каш. На мастер-классах участники научились пользоваться торцовочной пилой, углошлифовальными машинами и шуруповертом, отсортировали строительные материалы приюта, сделали столярные козлы, помогли в установке вагончика, отремонтировали будки. На встречах с психологом добровольцы узнали о системе добровольческого служения в регионе, а также — как профилактировать эмоциональное выгорание.

"Приют "Лучший друг" работает благодаря пожертвованиям и труду волонтеров. Каждый человек, который приходит к животным, даже если просто пообщаться с ними, вносит большой вклад в общее дело, так как способствует их социализации, появлению доверия к людям, что непременно способствует передаче кошек и собак в добрые руки", — поделилась координатор проекта от приюта Алена Ажгибецова.

Молодежный центр "Грин Хелперс" организует акции "Собачья и кошачья радость" с 2012 года. Они направлены на оказание добровольческой помощи приюту "Лучший друг" в уходе за питомцами и их пристрою, привлечения общественного внимания к проблеме переполненности приютов и мест передержек.

В 2024 году акции "Собачья и кошачья радость" проводятся в рамках проекта вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность через оказание помощи приюту для животных. Для этого используют средства гранта президента России на развитие гражданского общества. Кроме акций, проводят мастер-классы по ведению хозяйственных работ в приюте, оказывают психологическую поддержку добровольцам и вебинары, на которых специалисты рассказывают, как избежать выгорания. Также по проекту его участники снимают видеоролики и фильм о работе волонтеров в приюте.

Принять участие в акции приглашают молодежь, а также людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и рабочие коллективы. Всем волонтерам проставляют верифицированные часы на "Добро.ру", вручают презенты и высылают благодарственные письма в электронном виде.

Следующие акции состоятся уже в августе. Подробную информацию можно узнать в сообществе во ВКонтакте.