В пяти дворах Тюмени реализуют проект "ИгроДвор – территория добрососедства"

| Фото: из сообщества "ProИГРЫ 2.0" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "ProИГРЫ 2.0" во ВКонтакте (архив)

На пяти дворовых площадках Тюмени реализуют проект "ИгроДвор – территория добрососедства" в 2024 году. Присоединиться к настольным играм, мастер-классам и прочим активностям смогут жители из разных районов города.

Отметим, проект запускают второй год подряд. В 2023 году его провели в пилотном дворе – в границах улиц Харьковской и Одесской.

"Попробовали, чтобы выяснить, нужно это жителям или нет. Оказалось, что это очень необходимо как молодежи, так и старшему поколению. В этом году организуем на Мысу, в микрорайоне ДОК, Тюменской слободе, на Московском тракте, улице Харьковской", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" инициатор и руководитель проекта "ИгроДвор — территория добрососедства" Анна Дауэр.

Реализация стартует с мероприятий, посвященных Международному дню соседей. Они состоятся 25 мая. Настольные игры начнут проводить с 8 июня. Поиграть в них можно до конца августа каждые выходные. С детьми и взрослыми по два часа на площадках будут работать организаторы настольных игр. В конце лета для дворовых команд организуют турнир по настолкам. Праздничные события в рамках проекта будет проводить коллектив Центра русской культуры.

На территории нескольких дворов спортинструкторы будут проводить утреннюю зарядку в течение часа. Также в программу внедрили мастер-классы по рисованию и изготовлению свечей с использованием вощины. Занятия рассчитаны на все возрасты.

"ИгроДвор – территория добрососедства" завершится под Новый год. Праздники с фейерверками обещают провести в каждом дворе, на который ориентирован проект.

Отметим, программа "ИгроДвор – территория добрососедства" стала одним из победителей V конкурса инициативных проектов. Финансовая поддержка позволила приобрести 80 новых настольных игр. В 2023 году команда проекта купила 100 наборов. Новые игры распределят между пятью дворами. Также докупили столы, краски для мастер-классов и вощины для изготовления свечей.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова