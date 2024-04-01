  • 22 апреля 202422.04.2024понедельник
  • USD93,4409
    EUR99,5797
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В пяти дворах Тюмени реализуют проект "ИгроДвор – территория добрососедства"

Общество, 18:09 22 апреля 2024

из сообщества "ProИГРЫ 2.0" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "ProИГРЫ 2.0" во ВКонтакте (архив)

На пяти дворовых площадках Тюмени реализуют проект "ИгроДвор – территория добрососедства" в 2024 году. Присоединиться к настольным играм, мастер-классам и прочим активностям смогут жители из разных районов города.

Отметим, проект запускают второй год подряд. В 2023 году его провели в пилотном дворе – в границах улиц Харьковской и Одесской.

"Попробовали, чтобы выяснить, нужно это жителям или нет. Оказалось, что это очень необходимо как молодежи, так и старшему поколению. В этом году организуем на Мысу, в микрорайоне ДОК, Тюменской слободе, на Московском тракте, улице Харьковской", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" инициатор и руководитель проекта "ИгроДвор — территория добрососедства" Анна Дауэр.

Реализация стартует с мероприятий, посвященных Международному дню соседей. Они состоятся 25 мая. Настольные игры начнут проводить с 8 июня. Поиграть в них можно до конца августа каждые выходные. С детьми и взрослыми по два часа на площадках будут работать организаторы настольных игр. В конце лета для дворовых команд организуют турнир по настолкам. Праздничные события в рамках проекта будет проводить коллектив Центра русской культуры.

На территории нескольких дворов спортинструкторы будут проводить утреннюю зарядку в течение часа. Также в программу внедрили мастер-классы по рисованию и изготовлению свечей с использованием вощины. Занятия рассчитаны на все возрасты.

"ИгроДвор – территория добрососедства" завершится под Новый год. Праздники с фейерверками обещают провести в каждом дворе, на который ориентирован проект.

Отметим, программа "ИгроДвор – территория добрососедства" стала одним из победителей V конкурса инициативных проектов. Финансовая поддержка позволила приобрести 80 новых настольных игр. В 2023 году команда проекта купила 100 наборов. Новые игры распределят между пятью дворами. Также докупили столы, краски для мастер-классов и вощины для изготовления свечей.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# настольные игры , проекты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:12 22.04.2024Добровольцы в Упорово помогают укреплять дамбу
18:45 22.04.2024В селе Ишимского района увеличивают высоту гидросооружений
18:34 22.04.2024Собственники домовладений Абатского района перевозят имущество в пункты хранения
18:09 22.04.2024В пяти дворах Тюмени реализуют проект "ИгроДвор – территория добрососедства"