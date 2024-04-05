5 млн рублей получит проект "Тюменский ниндзя" по итогам конкурса "Движения первых"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

5 млн рублей получит проект "Тюменский ниндзя" по итогам грантового конкурса "Движения первых". В его рамках проведут не менее десяти крупных событий, которые объединят более 2 тыс. подростков.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал член президиума Всероссийской общественной организации по сохранению традиционных семейных ценностей "Союз отцов" Максим Шереметьев.

"Идея организации соревнования с использованием надувных полос препятствий пришла нашей команде еще пять лет назад. Это достаточно дорого: само оборудование, их транспортировка. Мы с сыном смотрели телешоу "Суперниндзя", на котором выступил спортсмен из Тюмени Федор Турбин. До этого скалолаз из Тюмени Станислав Кокорин дошел до финала, теперь он строит трассы для шоу "Суперниндзя" в Минеральных водах и участвует в организации этих супершоу. Мы подумали, что на волне интереса к этому проекта было бы здорово реализовать нашу идею для более широких слоев населения", — отметил он.

В "Суперниндзе" нужно быть суператлетом, чтобы просто пройти трассу. Авторы тюменского проекта хотят оборудовать надувную полосу препятствий попроще, чтобы больше людей смогли пройти ее. Возможно, в дальнейшем это замотивирует их заняться воркаутом, альпинизмом или другими интересными направлениями спорта.

Представители проекта "Тюменский ниндзя" планируют посетить не менее шести муниципалитетов. В районах готовы организовать большие праздники. Возможно, часть событий пройдет в Тюмени на Вознесенской набережной - рядом с первым в регионе фиджитал-центром. Могут быть использованы оборудованные рядом полосы препятствий для физической активности.

Проект направлен на подростков. Будут несколько возрастных категорий. "Однозначно мы еще проконсультируемся со специалистами в сфере различных видов спорта, в том числе с профессиональным атлетом Федором Трубиным. Буду рад, если он станет амбассадором нашего проекта, примет в нем активное участие. Он уже сказал, что ему интересно включиться в работу, тем более он занимается подготовкой молодых спортсменов.

Больше 3 млн рублей из общей суммы пойдут на закупку оборудования, часть на логистику, работу команды, наградную продукцию, фото и видеосъемку, все, что связано с организацией спортивных мероприятий.

"Это будет достаточно серьезный и сложный проект. Такого мы еще не делали. 2024 год объявлен Годом семьи. Предполагаю, что мы будем делать спецпроекты с оборудованием для семейных команд. Моя идея — выйти на местное телевидение с предложением о медийном проекте, в котором бы использовались полосы. Также планируем разворачивать площадки ГТО, тактические игры. Это комплексный проект, который будет развиваться. Хотим, чтобы такие мероприятия стали системными, проводились из года в год. Надеюсь, найдем много единомышленников в этом направлении", — добавил Максим Шереметьев.

Старт проекта "Тюменский ниндзя" зависит от того, когда авторы идеи получат деньги и когда для них смогут изготовить оборудование. Следить за новостями проекта можно в сообществе во ВКонтакте.

Инна Пахомова