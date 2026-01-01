  • 1 января 20261.01.2026четверг
Митрополит Димитрий осудил атаку ВСУ в Херсонской области

Общество, 15:25 01 января 2026

Тобольская митрополия | Фото: Тобольская митрополия

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий осудил атаку ВСУ в Херсонской области.

“С великой скорбью узнали о атаке беспилотников по Хорлам Херсонской области, повлекшей гибель людей, в том числе и детей. Церковь возносит молитвы об упокоении душ тех, кто трагически погиб в эту новогоднюю ночь. Вечная им память. Милосердный Господь да укрепит родных и близких, охваченных горем утраты”, – сказал митрополит Димитрий.

От имени духовенства и прихожан Тобольской митрополии и от себя лично он выразил искренние соболезнования губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо и родным погибших.

