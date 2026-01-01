  • 1 января 20261.01.2026четверг
Врач-диетолог поделилась, как сделать новогодний стол полезнее

17:47 01 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперты рекомендуют не ставить себя в строгие рамки в новогодние каникулы, чтобы праздники не превратились в строгую и изнуряющую диету. Такого мнения придерживается и врач-диетолог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Екатерина Плешакова.

Она поделилась советами, которые помогут насладиться блюдами и избежать переедания, с изданием "Тюменская область сегодня".

Во-первых, не стоит пропускать приемы пищи. Необходимо обязательно завтракать перед праздником, это снизит аппетит и позволит лучше контролировать количество съеденного вечером.

Следует покупать меньше высококалорийных продуктов и держать запасы простых ингредиентов для приготовления здоровой пищи.

Необходимо ограничить разнообразие блюд — достаточно одного-двух любимых блюд. Чем разнообразнее стол, тем сложнее остановиться вовремя.

Если празднование проходит дома, можно подготовить здоровые альтернативы. Ставку стоит сделать на свежую зелень и белок. Они способствуют быстрому чувству насыщения, уменьшая потребность в углеводах и жирных продуктах.

Есть, по словам эксперта, нужно небольшими порциями, тщательно пережевывая пищу.

Между приемами пищи нужно делать паузы. Между основными блюдами лучше устроить небольшой перерыв, дать себе достаточно времени для переваривания предыдущей порции, выйти прогуляться или потанцевать.

Не стоит забывать о достаточном количестве воды. Она помогает снизить чувство голода и улучшает пищеварение.

Советуют помнить, что новогодние праздники – не только застолье, повод вкусно поесть, это время отдыха, веселья и общения с близкими. Можно заняться любимым хобби, посетить культурные мероприятия, выбрать активные развлечения, такие как катание на лыжах и коньках, пешие прогулки.

