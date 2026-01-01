Духовное управление мусульман Тюменской области возмущено атакой на Херсонскую область

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Духовное управление мусульман Тюменской области выражает решительное осуждение и глубокое возмущение в связи с варварской атакой беспилотников, произошедшей на территории Херсонской области 31 декабря.

В результате ударов по мирным объектам, включая кафе и гостиницу, по последним данным, погибло не менее 24 человек, более 50 получили ранения.

Духовное управление подчеркивает, что любое насилие, направленное против мирных граждан, не имеет и не может иметь оправдания. Нападение на невоенные объекты в предновогоднюю ночь, когда люди традиционно собираются вместе, является вопиющим нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

"Мы, мусульмане Тюменской области, едины в своем неприятии террора и жестокости, где бы они ни происходили и кем бы ни совершались. Ислам — религия мира, и он категорически запрещает нападение на невинных. Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял близких в этой трагедии", — заявил муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков.

Духовное управление мусульман Тюменской области приносит свои искренние и глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших и желает скорейшего выздоровления всех пострадавших, оказавшихся в больницах.