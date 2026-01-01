  • 1 января 20261.01.2026четверг
Более 1600 тюменцев присоединились к “Забегу обещаний” 

Общество, 18:07 01 января 2026

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Более 1 тыс. 600 тюменцев присоединились к “Забегу обещаний” 1 января. Участники преодолели на тюменской набережной дистанцию 2026 метров, сообщает администрация города.

Бегунов поприветствовал и поздравил с Новым годом глава города Максим Афанасьев. Первые 26 финишировавших участников получили от мэра медали в виде новогодних шаров. Самый первый был Александр. На его нагрудной табличке читалось такое пожелание самому себе: "Тренить усиленно и свозить семью на море". Сегодня он желал всему миру быть добрее, внимательнее друг к другу, любить и уважать всех.

Мэр напомнил, что тюменцы собираются на этом забеге обещаний в 11 раз. Горожане делают это для того, чтобы доказать всем и себе, что нужно верить в свою мечту, стремиться к ней и много для этого работать.

“Этот год мы с вами начинаем с новых рекордов. Сегодня более 1600 спортивных участников зарегистрировалось на Забеге обещаний. Каждый из вас — пример здорового образа жизни. Я желаю всем здоровья, реализации намеченных планов, быть в кругу родных и близких”, — сказал Максим Афанасьев.

﻿

Пожелания горожан были вполне реальными: "Устраивать себе больше приключений", "Побольше читать", "Выполнить план на 2026 год", "Быть счастливой и каждую неделю пробовать что-то новое". На трассе встретили тяжелоатлета, который поднимает 92 кг, но хочет "пожать 100 кг".

Максим Афанасьев тоже написал обещания, и они касались города.

Он пообещал разработать брендбук Тюмени, отражающий идентичность, открыть новый фонтан, лыжную базу, организовать мотофестиваль и вместе с жителями города сделать запоминающимся юбилейный год.

# забег , Новый год , праздник

