Как защититься от обморожения во время зимних забав, рассказали врачи

Общество, 18:48 01 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Как обезопасить ребенка и защититься самим от переохлаждения и обморожения, рассказала врач-педиатр тюменской областной больницы №11 Айслу Молдужарова.

Рекомендуется носить свободную, многослойную одежду и сухую обувь. Тесная обувь и одежда нарушают кровообращение и увеличивают риск получения травм от холода. Отличным помощником в морозную погоду становится термобелье, которое удерживает тепло и отводит влагу, поддерживая комфорт.

Как сообщает Вслух.ру, особое внимание стоит уделить защите "слабых мест" — обязательно надевайте теплую шапку, шарф и варежки, которые лучше сохраняют тепло, чем перчатки. Металлические украшения зимой носить не рекомендуется, так как металл может провоцировать обморожение при низких температурах. Обязательно используйте сухие носки и теплые стельки, чтобы ноги оставались в тепле.

Для предотвращения переохлаждения делайте перерывы — каждые 15–20 минут заходите в теплое помещение, чтобы согреться. Не забывайте укрываться от ветра, так как он значительно ускоряет процесс охлаждения тела. Важно научить детей замечать первые признаки переохлаждения: потерю чувствительности, покраснение кожи и дрожь.

Появление тревожных симптомов, таких как вялость, слабость, повышение температуры тела, синюшность носогубного треугольника или конечностей, требует срочной медицинской помощи. При этих признаках немедленно обращайтесь к врачу.

# врачи , здоровье , обморожение , переохлаждение

