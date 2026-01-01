  • 1 января 20261.01.2026четверг
Тюменский врач-диетолог объяснила, чем опасен салат "Оливье"

15:34 01 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Салат "Оливье", без которого не обходится практически ни один новогодний стол, в классическом исполнении он представляет собой "бомбу" из тяжелых продуктов: колбасы или варёного мяса, яиц, картофеля, майонеза, солёных огурцов.

Всё это — источник скрытых жиров, холестерина и соли, предостерегает врач-диетолог Тюменского кардиоцентра Айнура Азизова.

"Употребление большого объёма жирной и солёной пищи в вечернее время, а тем более на ночь, перегружает желудок и одновременно оказывает серьёзное давление на сердечно-сосудистую систему. Это касается и других салатов с обилием майонеза", — рассказала она tmn.aif.ru

По словам доктора, организм после 55 лет уже не так эффективно справляется с переработкой тяжёлой пищи. Особенно у тех, кто страдает гипертонией, ишемической болезнью сердца, стенокардией или перенёс инфаркт. После приема такого количества калорийной пищи повышается вязкость крови, учащается сердцебиение, может подскочить давление. Всё это увеличивает риск образования тромбов и, как следствие, инсульта или повторного инфаркта. Именно с такими случаями наши коллеги сталкиваются в новогоднюю ночь или в первые часы нового года.

# здоровье , Новый год , праздник , салат

﻿
