2,9 млн рублей направят на проекты в области культуры на конкурсе грантов губернатора Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 млн 960 тыс. рублей запланировано распределить между проектами-победителями в направлении "Поддержка проектов в области культуры и искусства" по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области.

Об этом сообщила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова. Она рассказала об общих требованиях к заявкам и командам-заявителям на консультации по участию в грантах 19 марта. Встреча была ориентирована на НКО в сфере культуры, искусства, креативных индустрий.

"Эта сумма не окончательная. Если в каком-либо из других конкурсных направлений проекты будут слабыми, то эксперты имеют право не поддерживать инициативы, которые набрали меньшее количество баллов. Средства могут перенести на другие направления", — добавила она.

Юлия Мясникова добавила, что все 11 направлений, которые значились в конкурсе 2023 года, сохранены. При этом усилили направление "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". В 2023 году по данному направлению выделили 10 млн рублей. В этот раз сумма увеличена до 16,1 млн. Эти средства помогут реализовать как минимум 20 проектов.

Представители сферы культуры и искусства могут заявиться во всех вышеперечисленных направлениях. "Самое большое финансирование — более 17 миллионов рублей — предусмотрено в "Сохранении исторической памяти". Здесь можно проводить экспозиции, выставки. Укрепление межнационального и межрегионального согласия — это тоже тема культуры. Всем известен фестиваль "Мост дружбы", где участвуют представители разных национальностей. При этом на мероприятии присутствуют специалисты культуры. Можно провести семейный фестиваль совместно с другим национальностями. Обратите внимание на направление "Молодежные проекты". Если ваша аудитория — молодые люди, то можно в него попытаться подать свой проект", — привела примеры начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области.

Напомним, прием заявок на конкурс грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества стартовал с 1 марта. Некоммерческие организации могут заявиться со своими инициативами по 11 направлениями. Заявки принимаются до 17 часов 5 апреля. Претендентам же советуют регистрироваться заранее.

Не советуют подавать один и тот же проект на конкурс грантов губернатора Тюменской области и конкурс Фонда президентских грантов.

На консультацию пришли как победители предыдущих конкурсов грантов губернатора Тюменской области, так и новички в этом деле. Тюменка Сюзанна Иванова организует в городе лаборатории для музыкантов M'uzLab. Именно с этим проектом она будет заявляться на конкурс. "Во-первых, в этом году наша лаборатория для музыкантов еще не выиграла ни одного гранта. Второй момент: в феврале наконец-то открыли свою автономную некоммерческую организацию "Творческая сходка" и решили начать с конкурса грантов губернатора", — поделилась Сюзанна Иванова.

Отметим, общий фонд конкурса составляет более 88,5 млн, в том числе более 39 млн рублей за счет софинасирования конкурса Фондом президентских грантов. По данным на 19 марта, зарегистрированы первые четыре заявки. В стадии "Подготовка" находятся 143 проекта, в том числе 12 по направлению "Поддержка проектов в области культуры и искусства".

Экспертиза продлится с 22 апреля по 15 мая. Один проект будут оценивать три независимых эксперта по десяти критериям: актуальность и социальная значимость, масштабность реализации, информационная открытость и другие. Победителей планируют объявить не позднее 1 июня. К реализации проектов можно приступить с 15 июля. Крайний срок их завершения — 1 октября 2025 года.

"Если вы только вчера зарегистрировали свою некоммерческую организацию, то уже можете претендовать на грант до 200 тысяч рублей. Если с регистрации АНО прошло полгода, то можно получить поддержку до 500 тысяч рублей. Организация, зарегистрированная более трех лет, может претендовать на грант до одного миллиона рублей", — поделилась Юлия Мясникова.

Инна Пахомова