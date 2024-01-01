Авторы тюменского кинопроекта "Печальный парень" хотят превратить его в сериал

Автор Алеся Шира | Фото: из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте Автор Алеся Шира | Фото: из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте

Авторы идеи тюменского фильма о жизни и творчестве исполнителя авторской песни Юрия Барабаша "Печальный парень" рассматривают вариант его превращения в сериал.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал продюсер фильма, директор продюсерского центра "Мир кино", основатель группы компаний "Пушка" Максим Габула.

Сейчас режиссер проекта Михаил Музалевский дописывает первый драфт сценария.

"Материала довольно много, мы все-таки рассматриваем вариант превращения проекта в сериал. Тем более, сейчас преимущественно финансирование получают именно сериалы, если говорить о платформах. Либо это будет полный метр в жанре байопик. Это не меньше двух с половиной часов", – поделился Максим Габула.

Также команда завершает последние правки по тизеру, съемки которого проходили летом 2023 года. Напомним, его премьера состоялась 1 декабря в кинотеатре "Азбука кино" в ТРЦ "Фаворит". Презентации пятиминутного ролика предшествовали полгода подготовки и три ночные смены. Тизер-трейлер снимали в расселенном доме на ул. Мира в Тюмени. Для съемок здание "оживляли", проводили ремонт, так как в нем уже были сломаны двери и окна.

В ближайшее время тизер хотят опубликовать в Интернете – на YouTube-канале группы компаний "Пушка", в группе во ВКонтакте.

"В планах – выход на платформы, взаимодействие с их креативными продюсерами. Предложим им эту историю. Рассматриваю вариант подачи проекта на отбор министерства культуры Российской Федерации. Но есть трудность в виде обеспечительного платежа в полтора миллиона рублей. Все зависит от того, найдутся ли у нас люди, которые будут готовы содействовать нам. Ищем спонсоров, партнеров", – заключил Максим Габула.

Режиссер проекта Михаил Музалевский находит судьбу Юрия Барабаша, который прожил всего 22 года, невероятно кинематографичной. Читая историю жизни исполнителя, тюменец сразу начал представлять картинки готового фильма. Такое редко бывает, признался Михаил Музалевский.

Инна Пахомова