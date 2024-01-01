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Двенадцать добровольческих сообществ Тюмени объединил форум-фест "Теплые коты"

Общество, 17:09 27 января 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

12 добровольческих сообществ презентовали себя на форуме-фесте "Теплые коты", который состоялся в центре культуры и искусства "Современник" 27 января.

"Раньше у нас проводился фестиваль, сейчас это форум-фест. Его организуют сразу 12 организаций. Цель "Теплых котов: сообщества доброты" – научить добровольческие сообщества эффективнее работать с молодежью, чтобы привлечь ее к этой деятельности. Добровольчество обладает неиссякаемым воспитательным потенциалом. Молодежь может заниматься общественно полезными, добрыми делами. Форум-фест задуман, чтобы можно было больше узнать о том, чем занимаются добровольческие сообщества в Тюмени, чтобы молодые люди повзаимодействовали с ними, записались на вакансии", – рассказала руководитель проекта "Теплые коты: сообщества доброты" Юлия Стафеева.

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В зале "Современника" выступали руководители и представители разных сообществ. Например, Марья Борисова рассказала о клубе для подростков "Провсе". "Клуб у нас зародился на базе онлайн-марафона семейных ценностей "Семья#ПроВсе". Теперь раз в неделю у нас, в региональном социально-реабилитационном центре "Семья" ребята знакомятся с разными спикерами, участвуют в мастер-классах. У нас еще есть волонтерское направление", – сказала она.

Глава эковолонтерского отряда "Ботва", староста Института фармации ТМУ Матвей Пряников поделился информацией о питомнике "Аптекарский огород", возрожденном на базе Тюменского государственного медицинского университета (ул. Одесская, 54). Активные экскурсии завершились в октябре 2023 года. Сейчас питомник планируют реконструировать. Возможно, познавательные встречи в нем возобновят летом или осенью.

Конечно же, волонтеры познакомили гостей форум-феста с деятельностью в приюте бездомных животных "Лучший друг". В начале февраля ему исполнится 12 лет. Здесь содержатся 90 собак. Есть на территории и "кошкодом". Гости мероприятия могли передать все необходимое приюту "Лучший друг".

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Ко всем этим сообществам могут присоединиться все желающие. Написать их представителям можно, найдя страницы в социальных сетях. Требуются волонтеры-ассистенты, фандрайзеры, организаторы мероприятий. Доступны и другие вакансии.

Помимо презентации сообществ на форум-фесте "Теплые коты", работали экобукинг, экоприемник, локация, посвященная здоровому образу жизни.

Также на одной из площадок фестиваля состоялись адаптивные игры. Посетителям предложили активности на меткость, скорость и баланс. Любителей музыки ждали выступления местных исполнителей.

Инна Пахомова

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# волонтеры , добровольчество , форум

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