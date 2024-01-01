Проект "Серебряный фитнес-инструктор 2.0" реализуют в Тюменской области на средства гранта

| Фото: из сообщества "АНО "Пристань добрых дел" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "АНО "Пристань добрых дел" во ВКонтакте (архив)

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Проект "Серебряный фитнес-инструктор 2.0" для пожилых жителей Ялуторовска, Ялуторовского района и Заводоуковского городского округа стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию по итогам первого конкурса 2024 года выделили 995 тыс. 612 рублей.

Проект позволит расширить круг представителей старшего поколения, регулярно занимающихся физической культурой, уверена руководитель проектного направления АНО "Пристань добрых дел" Анна Маликова.

"Во-первых, не менее 40 человек старшего возраста, преимущественно проживающих в сельских поселениях, систематически будут посещать занятия в фитнес-студии с февраля по май. Во-вторых, не менее 10 участников проекта пройдут обучение и аттестацию с марта по апрель. К ним присоединятся 10 выпускников предыдущего проекта. Вместе они отработают навыки в формате интенсива в мае", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Анна Маликова.

На третьем этапе организуют новые мини-группы для серебряных фитнес-инструкторов, доберут в имеющиеся новых участников. В течение июня-августа 20 выпускников двух потоков регулярно будут проводить тренировочные занятия в них.

Полученные по итогам конкурса Фонда президентских грантов средства пойдут на оплату работы команды проекта, включая тренеров активного и мягкого фитнеса и наставника, который отвечает за разработку методических материалов и проведение обучающих занятий для будущих серебряных фитнес-инструкторов.

"Также закупим инвентарь и брендированную форму, которые раздадим выпускникам проекта, готовым проводить занятия со сверстниками самостоятельно. Значительная часть средств пойдет на возмещение транспортных расходов участниц проекта, проживающих в сельских поселениях. Завершится проект фестивалем "Серебряный фитнес", который соберет не менее 100 активистов серебряного возраста. На итоговом событии подведем итоги, вручим свидетельства выпускникам, раздадим сувениры с символикой проекта", — добавила Анна Маликова.

Напомним, летом 2023 года в Ялуторовске завершился проект "Серебряный фитнес-инструктор". Он объединил 40 человек. Возраст участников варьировался от 55 до 75 лет.

Инна Пахомова