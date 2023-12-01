Тюменцы с аутизмом выпустят сувениры и календари с зеленым драконом

Автор – Анастасия Чудотворова. | Фото: предоставлено организацией "Открой мне мир" Автор – Анастасия Чудотворова. | Фото: предоставлено организацией "Открой мне мир"

Сувениры к Новому году с зеленым драконом выпустят в Тюмени люди с аутизмом и ментальными нарушениями. В планах – футболки, кружки и два вида календарей.

"Сейчас работаем над новогодней продукцией. Есть много изображений с зелеными драконами, которые можно нанести на футболки, кружки, значки. Будут выпущены два вида календарей с сюжетными рисунками – дракон в разных ситуациях. Подготовка эскизов практически завершена", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор мастерских "Мир на Сургутской", специалист по работе с поведением Наталья Гордеюк.

Автор – Анастасия Чудотворова. | Фото: предоставлено организацией "Открой мне мир" Автор – Анастасия Чудотворова. | Фото: предоставлено организацией "Открой мне мир"

Напомним, мастерские, в которых могут работать тюменцы с аутизмом и ментальными нарушениями, открылись на первом этаже одного из домов на ул. Сургутской осенью 2021 года. В сентябре в организации "Открой мне мир" занялись обустройством собственной типографии. После приобретения оборудования и обучения работы на нем была выпущена первая линейка сувенирной продукции собственного изготовления с рисунками ребят.

Идея открыть типографию появилась из-за интереса тюменцев с аутизмом к рисованию.

"В мастерских обязательно есть свободное время. В перерывах между занятиями ребятам предлагали поиграть с сенсорными игрушками, либо собрать пазл, чтобы они могли легко переключиться с одной деятельности на другую. Часто они выбирали рисование. Многие рисунки классно выглядят. Мы поняли, что это должны увидеть другие. Стали делать с ними сувениры. Изначально обращались в стороннюю типографию. После получения гранта смогли купить свое оборудование и выпускать такую продукцию самостоятельно. Находим варианты, чтобы покупатели могли приобрести что-то по более низкой цене", – добавила Наталья Гордеюк.

Также в мастерских готовы к заказам. Так, 14 декабря на предновогодней ярмарке в рамках традиционного праздничного мероприятия для людей с аутизмом в Тюменском театре кукол одной посетительнице понравился рисунок на кружке, она попросила сделать футболку с ним.

Инна Пахомова