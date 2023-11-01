В Тюменской области в сфере культуры задействованы 8 тыс. 530 волонтеров

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 530 волонтеров культуры насчитывается в Тюменской области по данным на 1 ноября.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора исторического парка "Россия – моя история", исполняющий обязанности руководителя волонтерского центра Дмитрий Казаков на областном семинаре "Твори добро-2023. Итоги" 21 ноября.

"Если говорить о количестве добровольцев, это самый большой охват на территории Уральского федерального округа. Волонтеров культуры становится все больше и больше. Это позволяет детям разного возраста погружаться в культуру, заниматься самообразованием. Тюменские волонтеры – одни из лучших. Их заслуги отмечали на федеральном уровне", – добавил Дмитрий Казаков.

В ходе семинара, который проходит в историческом парке 21 ноября, волонтеры обмениваются практиками, показывают свои наработки. Ряд добровольцев наградили за заслуги, участие в различных конкурсах, в том числе общероссийских. Для посетителей исторического парка в этот день организовали мастер-классы по реставрации наличника со старинного дома. За другим столом желающим предложили сделать открытки своими руками.

В 2023 году координаторы программы "Волонтеры культуры" впервые собрали 10 лучших практик в один каталог культурного добровольчества Тюменской области. Его тоже презентовали на семинаре. Одно издание отправят в департамент культуры Тюменской области, часть – в муниципальные образования. Несколько экземпляров увезут на Международный форум гражданского участия #МыВместе, который пройдет в Москве в начале декабря. Так, лучшие практики увидят представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры".

Чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте dobro.ru. Платформа позволяет присоединятся к добровольчеству с 8 лет при введении данных родителя. В среднем в волонтерство приходят с 14 лет.

"Возрастные критерии добровольчества – от восьми до 80 лет. Добровольцы в области культуры занимаются по пяти направлениям деятельности, например, создание турмаршрутов, сохранение культурного наследия", – отметила региональный координатор программы "Волонтеры культуры" Тюменской области Анна Деречинникова.

Инна Пахомова