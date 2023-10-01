В Тюмени для попавших в трудную ситуацию детей запустят социальный проект #МыРисуем

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Для 15 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, проведут социальный проект #МыРисуем в Тюмени. По итогам второй волны конкурса "Моя идея" на реализацию инициативы выделили 100 тыс. рублей.

Как рассказала руководитель проекта, специалист по работе с молодежью в МАУ ДО "ЦВР Дзержинец" Алеся Никитина, #МыРисуем для воспитанников Центра внеучебной работы стартует 3 ноября.

В рамках инициативы проведут четыре занятия по рисованию: акварельная, масляная живопись, акриловая живопись, скетч-зарисовки. Также состоятся два выездных мероприятия в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова, где дети смогут познакомиться с картинами великих художников.

В завершении проекта работы участников переведут в принты и напечатают на шоперах. Эти тканые сумки подарят детям к Новому году.

Отметим, также в скором времени в Тюмени стартует еще один проект "Юный художник 2.0". На его реализацию по итогам грантового конкурса от Росмолодежи выделили 440 тыс. рублей.

Инна Пахомова