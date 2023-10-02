Проект "Галерея города Заводоуковска" реализуют на средства гранта от Росмолодежи

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

244 тыс. рублей выделили на реализацию проекта "Галерея города Заводоуковска" по итогам грантового конкурса от Росмолодежи.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Ярославна Викулова, участие примут не менее 100 детей в возрасте с 11 до 18 лет. К реализации инициативы приступят в апреле 2024 года.

"Проект познакомит ребят с профессией художника при помощи вводной образовательной встречи о живописи и картинах с мировым признанием, их создателях. Вторая часть будет практической. Ее будет вести заводоуковский художник Вадим Лаптев. На совместном мастер-классе школьники смогут создать репродукцию одной из известных картин", — рассказала Ярославна Викулова.

Всего в рамках проекта запланировано 12 мастер-классов. Внимание участников "Галереи города Заводоуковска" привлекут к работам Виктора Васнецова, Леонардо да Винчи, Винсента ван Гога. По итогам проекта все репродукции известных полотен разместят на остановках общественного транспорта Заводоуковска.

Выделенные по итогам грантового конкурса деньги потратят на краски, кисти и другие инструменты. Вводная часть будет проходить в актовом зале школы №3. Мастер-классы организуют сразу у остановочных павильонов города.

Инна Пахомова