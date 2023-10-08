На реализацию проекта "Юный художник 2.0" в Тюмени выделили 440 тысяч рублей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

440 тыс. рублей выделили на реализацию тюменского проекта "Юный художник 2.0" по итогам грантового конкурса от Росмолодежи.

Как рассказала руководитель проекта, специалист по работе с молодежью в центре внешкольной работы "Дзержинец" Алеся Никитина, творческий проект "Юный художник 2.0" даст возможность детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, познакомиться с творческим миром.

"Проект будет формировать эмоциональную и коммуникативную сферу детей через методы изобразительного искусства, которые написаны мной в монографии. Исследование, которое я провела в 2023 году, показало, как техники арт-терапии могут положительно влиять на эмоциональное и коммуникативное состояние ребят. Рисование позволяет детям выразить свою агрессию на бумаге и стать доброжелательными. Этот метод очень эффективен. Площадками для реализации станут филиал регионального социально-реабилитационного центра "Семья" дом социальной реабилитации семей и детей "Борки", центр внешкольной работы "Дзержинец", Институт психологии и педагогики ТюмГУ. Дети познакомятся с различными техниками рисования: скетчинг, масляная живопись, акварельные техники и другие", — поделилась автор проекта.

Также будут проходить выездные занятия в музеях Тюмени, где дети познакомятся с картинами великих художников. Экскурсоводы расскажут о выставке более подробно.

Примерная дата начала проекта — октябрь-ноябрь 2023 года. Сейчас авторы идеи набирают детей. В планах привлечь к занятиям 20 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Еще десять участников — дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Завершится проект в июне 2024 года.

Первый подобный проект Алеся Никитина реализовывала ранее — в студенческие годы в 2018 году.

"На педагогической практике решила порисовать с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, увидела в их глазах грусть и недоверие к новым педагогам. Через пару занятий нашла подход к детям через две формы эстетической деятельности: восприятие картины художника, автора через его эмоциональные состояния, коммуникацию во время коллективных занятий. Дальше продолжила эту тему в магистерской диссертации и монографии, где после проведения диагностических заданий и занятий я увидела результат у детей. Их настроение изменилось на радость и ожидание новых встреч. Так и появился "Юный художник". "Юный художник 2.0" — это перерождение проекта и расширение аудитории детей, а также новый формат занятий, и выход в выставочное пространство", — добавила Алеся Никитина.

По завершении проекта в "Музейляндии" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени пройдет выставка детских работ.

Инна Пахомова