В Тобольске строят будки для бездомных собак на конкурс

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тоболяки успевают принять участие в конкурсе по строительству будок для бездомных собак от общественной организации "Право на жизнь". К акции уже присоединились актеры, предприниматели, коллективы школы и детского сада, семейные команды.

"Организации города самостоятельно создают будки, подходят к этому творчески. У каждой команды есть свой проект. До 25 сентября участники должны представить свои работы. 29 сентября пройдет интернет-голосование, на котором подведут итоги. Затем пройдет награждение", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Центра помощи бездомным животным "Право на жизнь" Елена Распутина.

На конкурс нужно подать заявку в сообществе "Собачий квартал". К участию уже подключились представители Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова, детсада, школы, фирмы, специализирующейся на работе с деревом. "На данный момент участвуют семь команд. Материалы предоставляются, инструменты по необходимости тоже. На данный момент участники предпочли делать из собственных материалов. Единственное, закупаем краски, кисти для двух команд. Делают разные будки. У сотрудников театра, например, есть резные деревянные элементы. Они взяты из декораций спектакля. Кто-то просто делает рисунок красками", — добавила куратор конкурса "Пушистый дом" Анастасия Плюснина.

Проект реализуется общественной организацией "Право на жизнь" при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Конкурс должен помочь организовать дополнительные места для безнадзорных животных, создать комфортные условия для них в преддверии зимних морозов и сделать пространство центра передержки более привлекательным для посетителей.

Елена Распутина отметила, что на территории центра передержки произошли кардинальные перемены по благоустройству территории. В 2023 году общественники выиграли средства от Фонда президентских грантов. Здесь появились новые вольеры, будки. Также на эти деньги был приобретен ветеринарный пункт. Жители Тобольска в рамках гранта получили возможность стерилизовать питомцев с 50-процентной скидкой.

По выходным в течение месяца на территории центра передержки реализуют проект "Арт-дизайн", в рамках которого тобольский художник Юрий Руденко вместе со школьниками, студентами рисует на стенах.

В скором времени здесь состоится выставка животных "Хочу домой". Побывать на ней и выбрать себе питомцев смогут все желающие. На передержке находятся около 200 собак и 100 кошек.

Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова