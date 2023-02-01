Ветеринарный пункт по льготной стерилизации животных откроют на средства гранта в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открыть ветеринарный пункт по льготной стерилизации животных смогут представители АНО "Центр помощи бездомным животным "Право на жизнь" в Тобольске на средства гранта. Ранее организация выиграла в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года.

"Услуги ветеринарных клиник города доступны не всем горожанам. Мы занимаемся бездомными животными и замечаем, что на улицах их не становится меньше. Как правило, бездомные домашние животные — это бывшие домашние. Люди оставляют котят и щенят в коробках на улицах, в подъездах, у мусорных баков. Мы решили попробовать исправить ситуацию", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Елена Распутина.

Зооволонтерам известно, что некоторые хозяева животных выступают против стерилизации питомцев. По мнению Елены Распутиной, это происходит от незнания. Тобольские добровольцы будут доносить информацию о необходимости стерилизовать кошек и собак. Для этого задуманы уроки "Твори добро". "У нестерилизованных животных со временем начинаются такие болезни, как рак. Это неизбежно приводит к гибели. Если человек любит своего питомца, хочет для него долгой жизни, то он выберет стерилизацию", — добавила Елена Распутина.

Стерилизацию кошек и собак руководитель АНО "Центр помощи бездомным животным "Право на жизнь" считает эффективным способом прекратить увеличение числа бездомных животных. По словам зооволонтеров, у них уже не хватает места, чтобы принять собак и кошек без хозяев. Отметим, в своем пункте временного содержания они содержат более 150 собак. Еще более 100 кошек находятся на передержках. Всех животных кастрируют, потом ищут новый дом для четвероногих подопечных.

Параллельно организация выиграла грант в рамках конкурса "Формула хороших дел" от СИБУРа. Он позволит благоустроить территорию "Центра помощи бездомным животным", сделать вольеры, будки, ограждения. В феврале волонтеры начнут заключать договоры с подрядчиками, подготавливать территорию. После благоустройства территории планируют приступить к реализации проекта "Право на жизнь", включающего в себя создание ветеринарного пункта.

Отметим, на реализацию проекта по итогам конкурса Фонда президентских грантов организации выделили боле 1 млн 718 тыс. рублей. Софинансирование составит более 1 млн 940 тыс. рублей.

Волонтерская деятельность представителей организации началась в Тобольске в 2017 году. За все время существования добровольцы спасли с улиц города более 500 животных. В новые семьи пристроили 265 собак и 400 кошек.

Инна Пахомова