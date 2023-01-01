Фитнес-инструкторов для старшего поколения ялуторовчан подготовят на грантовом проекте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возрастных волонтеров, которые будут проводить спортивные занятия для своих сверстников, подготовят в рамках ялуторовского проекта "Серебряный фитнес-инструктор". Инициативу реализуют с 1 февраля по 31 июля.

"Проект нацелен на расширение круга представителей старшего поколения, регулярно занимающихся физической культурой в Ялуторовске и Ялуторовском районе. Будут подготовлены фитнес-инструкторы для занятий со своими сверстниками. От представителей старшего поколения, в том числе из сельских поселений, был запрос на подготовку, позволяющую проводить занятия самостоятельно", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проектного направления АНО "Пристань добрых дел" Анна Маликова.

Проект разделен на три этапа. С февраля по май в зале фитнес-студии пройдут тренировочные занятия. Для этого сформируют две группы – активного и мягкого фитнеса – общей численностью 40 человек. Для группы активного фитнеса будут чаще проводить более интенсивные тренировки, которые позволяют быстрее снять напряжение,зарядиться положительными эмоциями: силовой тренинг, аэробика, пилатес. В занятиях в группе мягкого фитнеса, куда включат людей в возрасте от 70 лет и перенесших различные заболевания, будет меньшая интенсивность. В программе – суставная гимнастика, стретчинг и дыхательные упражнения.

В течение февраля для дальнейшего самостоятельного проведения тренировок отберут и обучат не менее десяти фитнес-инструкторов.

В марте-апреле участники посетят консультации и практические занятия. На них им расскажут о проведении самостоятельных тренировок в соответствии с возрастными особенностями, состоянием здоровья, противопоказаниями на основании адаптированной для граждан старшего поколения программы, которая прошла проверку на эффективность в ходе реализации других проектов. По результатам обучения участники пройдут тестирование. В мае они организуют зачетные тренировочные занятия среди сверстников.

Третий этап проекта предполагает организацию тренировочного процесса по месту жительства обученных фитнес-инструкторов. Мини-группы для проведения занятий наберут в мае. В июне и июле каждый участник будет проводить занятия для своей мини-группы. Авторы идеи подсчитали, что к регулярным занятиям физической культурой в небольших группах таким образом привлекут не менее 70 человек.

"Тренер-наставник посетит занятия каждого фитнес-инструктора и оценит уровень проведения занятия, даст дополнительные рекомендации. Итоговая встреча с подведением результатов проекта намечена на конец июля", – рассказала Анна Маликова.

Как отмечают авторы идеи, команда проекта успешно реализовывает проекты, направленные на улучшение качества жизни и активное долголетие граждан пожилого возраста. Инициативы объединены в серию проектов "Серебряный фитнес".

Отметим, ранее "Серебряный фитнес-инструктор" стал одним из победителей первого конкурса 2023 года Фонда президентских грантов. На его реализацию АНО социальной поддержки, развития и укрепления здоровья "Пристань добрых дел" выделили более 477 тыс. рублей.

Инна Пахомова