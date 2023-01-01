Уголки боевой славы продолжат устанавливать в школах Тюмени в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголки боевой славы продолжат обустраивать в школах Тюмени в 2023 году.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области Светлана Матвеюк, назвать точное количество школ, в которых появятся уголки боевой славы, пока нельзя. В планах – участие в конкурсах на предоставление грантов губернатора Тюменской области. "Мы продолжаем работать с теми общеобразовательными учреждениями, где уже установлены уголки. Используем экспозиции при проведении событий, патриотических мероприятий, акций, проектов", – пояснила она.

Напомним, в 2022 году в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" в Тюмени открыли 22 уголка боевой славы. На приобретение стендов, витрин, необходимых материалов тогда выделили 1 млн 600 тыс. рублей. В каких именно школах в 2023 году появятся уголки боевой славы, поисковики скажут к концу февраля.

Непосредственно связанный с уголками боевой славы проект "Школа реставратора" тоже будет реализован в 2023 году. Его основной этап придется на начало июня. Школьники будут посещать занятия, реставрировать предметы, найденные во время полевых поисковых экспедиций. Затем экспонаты передадут в общеобразовательные учреждения города.

В рамках "Школы реставратора" авторы проекта планируют трудоустроить ребят через "Отряды мэра". "Пока есть предварительная договоренность, что это будут две бригады по 15 человек. Около 30 школьников Тюмени пройдут обучение по нашей программе. Плюс дополнительно тем же будут заняты наши воспитанники", – добавила Светлана Матвеюк.

Инна Пахомова