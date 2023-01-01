Тюменок приглашают на первую офлайн-встречу "О ребенке и о себе"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая офлайн-встреча "О ребенке и о себе" от проекта "Двойная сила" пройдет в ДТиС "Пионер" в Тюмени 21 января с 14 по 16 часов, сообщают организаторы.

На встрече с экспертами проекта обсудят следующие вопросы: Как матери организовать досуг с детьми с максимальной эффективностью? Каким образом мама может эффективно совладать со стрессом? Что позволит маме улучшить коммуникацию со своими детьми и обрести общие категории мышления? Как научиться понимать, что "закодировано" в детском поведении?

Команда экспертов мероприятия – профессионалы в различной научно-практической и социальной работе, консультировании и обучении: кандидат педагогических наук, игротехник Григорий Кудашов, кандидат психологических наук, психотерапевт, консультант Ольга Мальцева, практикующий ИНП-психолог и консультант Александр Бендиченко, психолог и консультант Вадим Левкин.

Желающих стать участницами встречи просят оставить сообщение в комментариях под постом, а также подписываться на Telegram-канал проекта, в котором будут анонсироваться последующие проектные инициативы. На мероприятие можно прийти с детьми.

Проект — победитель конкурса грантов губернатора Тюменской области для социально ориентированных НКО в 2022 году. Инициатива поддержана Фондом президентских грантов.