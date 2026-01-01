На домах в Тюменской области отремонтировали 125 крыш за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт выполнили на 125 крышах многоквартирных домов в Тюменской области за 2025 год. 13 из них обновлены держателями специальных счетов. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Подрядные организации работали на домах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и других муниципалитетах региона.

"В прошлом году Фондом были капитально отремонтированы 832 конструктивных элемента. Традиционно большое внимание при ремонте домов уделяется кровлям. Этот год запомнился сразу двумя круглыми датами. Кровля в 7 микрорайоне Тобольска стала десятитысячным элементом, который выполнил Фонд за всю историю реализации программы. А общее количество отремонтированных в регионе крыш превысило две тысячи. Юбилейной стала крыша на Московском тракте, 163, ремонт которой завершили в октябре", - отметил руководитель Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Константин Самосватов.

Подрядные организации используют используются передовые решения. На крышах сложной конструкции применяют инновационную мембрану. Она схожа с покрытием, которым выстилают бассейны, и надёжно защищает помещения от затопления. На некоторых домах с плоскими крышами, где это рационально, монтируют скатные. Это оптимально с точки зрения их ремонта и содержания.