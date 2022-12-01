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Тюменские общественники устроили праздник для особых детей

Общество, 19:10 30 декабря 2022

Альянс СО НКО Тюменской области | Фото: Альянс СО НКО Тюменской области

Благотворительную праздничную программу организовал для юных тюменцев с ограниченными возможностями здоровья участник Альянса СО НКО Тюменской области - центр поддержки и развития физической культуры и спорта "Медведь".

Гостями новогодней ёлки "Гринч — похититель волшебства" в спортивно-развлекательном центре для всей семьи "БомБора" стали дети с ОВЗ. Волонтеры АНО "Медведь" и артисты агентства "Праздник" устроили для ребят новогоднее приключение, где юные гости стали не только зрителями, но участниками волшебного действа. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и дружной командой эльфов ребята разбили коварные планы злодея Гринча, и вернули всем новогоднее настроение. В программе праздника были интерактивные конкурсы, активные игры, танцы и спецэффекты, сообщает Альянс.

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# Альянс СОНКО Тюменской области

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