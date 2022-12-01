Тоболяки с ОВЗ займутся гончарным делом и созданием украшений на средства гранта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья займутся гончарным делом, шитьем и росписью шоперов, плетением ковриков, изготовлением украшений в рамках социального проекта "Мастерские "сВОИ вещи", который стартует в Тобольске с 2023 года. На его реализацию по итогам грантового конкурса "Формула хороших дел" от СИБУРа выделят 500 тыс. рублей.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Тобольской районной организации "Всероссийское общество инвалидов" Наталья Варавко, это первая их инициатива такого рода.

"Хотим найти те творческие направления, которые подойдут детям с инвалидностью, чтобы в будущем наладить производство под брендом "сВОИ вещи". К нам приезжали ребята из Дзержинска и привозили с собой изделия, созданные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Нам понравилась эта идея, захотелось сделать что-то в своем городе, найти занятия, которые могли бы помочь детям реализовываться", — поделилась она.

На выбор участников предложат четыре направления: гончарная мастерская, плетение ковриков, изготовление изделий из натурального камня, создание и роспись шоперов.

В начале 2023 года пройдет отбор участников. Авторы идеи постараются, чтобы в каждом направлении были разные люди. На средства гранта закупят все необходимое сырье, универсальные фартуки, которые пойдут как на ребенка, так и на взрослого. Будут заключены договоры с подрядными организациями, которые помогут создателям проекта реализовать задуманное.

После подготовки примерно в апреле начнутся первые встречи участников проекта "Мастерские "сВОИ вещи". По замыслу организаторов, одно направление будет идти за другим. Итогом проекта должен стать аукцион. О подготовке творческих изделий к продаже участникам расскажут на вводных занятиях. "Планируем поработать с общественной палатой. Я считаю, что это важно. Затем мы начнем работать с рекламным агентством, которое создаст нам логотип, бирки", — добавила Наталья Варавко.

Отметим, проект "Мастерские "сВОИ вещи" — один из 16 социальных проектов, которые поддержит СИБУР в Тобольске.

Инна Пахомова