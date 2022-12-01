Тюменские семьи показали свои короткометражные фильмы в ходе проекта "Фамильное кино"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять короткометражных фильмов, снятых тюменскими семьями, представили на итоговом показе образовательной программы "Фамильное кино" в мультицентре "Контора пароходства" 18 декабря.

В рамках проекта 11 тюменских семей в течение четырех месяцев снимали фильмы на основе своих семейных традиций и историй. 18 декабря зрителям показали не все работы, поскольку 22 декабря состоится еще один показ в информационно-библиотечном центре для молодежи на Червишевском тракте.

"Фамильное кино" — это образовательная программа, в ходе которой мы обучали семьи создавать свое кино. Мы непосредственно находились рука об руку с каждой семьей, консультировали их и вели до результата. Летом семьи смогут принять участие в конкурсе – у нас есть свой фестиваль "КиноАвтор", в котором одна из номинаций посвящена фамильному кино. Впервые провели его в 2022 году с заделом на будущее", — рассказала режиссер студии авторского кино "Саквояж", организатор проекта Ольга Бухгольц.

По ее словам, не всем участникам проекта киносъемки давались с первого раза. Не все могли сразу включиться в эту работу, поскольку осенью дети идут в школу и сложно выделить время на съемки. "Наша задача как организаторов состояла в том, чтобы попытаться создать наиболее комфортные условия для каждой семьи. Все фильмы сняты на профессиональную аппаратуру – эту возможность тоже предоставили мы. Получилось хорошее качественное игровое и документальное кино продолжительностью от трех до 14 минут", — добавила Ольга Бухгольц.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Писатель, член ассоциации поэтов Тюменской области Ольга Коробейникова никогда не снимала фильмы. Участие в проекте "Фамильное кино" стало новым интересным опытом для нее. "В основном съемки проходили в выходные дни и после работы. Сама написала сценарий, составила раскадровку. Я развивала свой социальный художественный фильм, направленный на поддержку и помощь женщинам в трудной ситуации. Кинолента говорит о преодолении всех жизненных трудностей и выходе на новый уровень, поиски поддержки, путей выхода из депрессии", — поделилась участница, создатель фильма "Не одна".

В фильме "Я здесь" показана история о том, как судьба и обстоятельства пытались соединить двух людей. Участие в проекте показало тюменке Елене Семеновой, что создание кино — сложный процесс. "Увидела информацию о проекте в одном из чатов, потом заметила ее во второй раз и решила принять участие. Снимались в фильме втроем: я, муж и ребенок. После этой работы я стала по-другому относиться и к актерам, и к режиссерам. Теперь представляю, насколько это колоссальный труд. Это очень нелегко. У нас фильм короткий, идет минут десять. Когда снимают полный метр, даже сложно представить, сколько сил, нервов, времени люди тратят на это", — рассказала Елена Семенова.

В одной из работ — "Гора исполнения желаний" — также использовалась анимация. Это был первый фильм, который показали зрителям в "Конторе пароходства". Мультяшных лесных зверей "оживил" тюменский подросток Георгий Бакулин, который ранее на зимнем фестивале короткометражного кино "Ледяная тарелка" получил награду в номинации "Анимационный фильм".

Вскоре работы семей выложат в сообществе проекта во ВКонтакте и на сайте kinoavtor.ru. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Инна Пахомова