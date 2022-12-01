Короткометражные фильмы о семейных традициях и ценностях покажут тюменцам

| Фото: Екатерина Сергеева | Фото: Екатерина Сергеева

Кинопоказы по итогам проекта "Фамильное кино" состоятся в Тюмени. Зрителей ждут 18 декабря в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) и 22 декабря в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1).

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер студии авторского кино "Саквояж", организатор проекта Ольга Бухгольц, всего тюменцы увидят 11 фильмов. Это игровое и документальное кино, создателями которого стали семьи - участники проекта "Фамильное кино" и их наставники. Продолжительность фильмов – от двух с половиной до 13 минут.

"Для многих семей это был первый опыт совместного участия в творческом проекте. Не всем и не всё давалось легко. Мы не стали ограничивать их в выборе вида кино, потому как некоторые истории было интересно сделать именно в игровом формате. Также не ограничивали их в локациях. Основное время съемок пришлось на осенний период", - рассказала Ольга Бухгольц.

Напомним, образовательный проект по созданию семейных фильмов "Фамильное кино" стартовал в Тюмени в начале августа. Взрослые и дети учились взаимодействовать друг с другом, создавали сценарии и раскадровки к фильмам, изучали программы монтажа, распределяли роли.

"Не все были готовы сразу включиться в процесс, но одной из наших задач было довести семьи до результата и сделать это максимально комфортно. Насколько это получилось, увидим на показе и спросим у участников. Проект "Фамильное кино" - это большой опыт проектной деятельности, работы с людьми и с собой", - добавила Ольга Бухгольц.

Вход на кинопоказы свободный. Подробная информация о проекте размещена в группе студии авторского кино "Саквояж" во ВКонтакте. 0+

Любовь Голышева