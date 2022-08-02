Тюменские семьи создадут фильмы о семейных ценностях

| Фото: Студия авторского кино "Саквояж" | Фото: Студия авторского кино "Саквояж"

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Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в образовательной программе по созданию семейных фильмов "Фамильное кино - семейная традиция". Мероприятие стартует 8 августа, а до этого времени от всех желающих ждут заявок.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер студии авторского кино "Саквояж", организатор проекта Ольга Бухгольц, проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Его суть - в создании творческих и документальных фильмов об историях, ценностях и традициях семей под руководством профессионалов.

"Каждая семья в процессе обучения пройдет весь цикл создания фильма: от задумки до реализации. Дети, в зависимости от возраста, смогут выполнять роли сценаристов, актеров, интервьюеров и операторов. Родители и старшее поколение будут сценаристами, актерами, декораторами и операторами. Помогут командам профессиональные режиссеры, операторы, монтажеры, звукорежиссеры и семейный психолог", - пояснила организатор.

Продолжительность обучающей программы составит 36 часов, программа наставничества продлится четыре недели. Очный этап обучения предполагает тренинги, лекции и практические занятия. Взрослые и дети научатся взаимодействовать друг с другом, создадут сценарий и раскадровки к фильму, изучат программы монтажа, распределят роли внутри семьи. Заочный этап - это период самостоятельной работы, в ходе которого пройдут съемки и монтаж фильма под наставничеством профессионалов. Итогом проекта станет создание десяти фильмов.

Для участия семье достаточно коротко написать, о чем бы она хотела сделать фильм и заполнить заявку на сайте проекта. Семейная команда должна состоять, как минимум, из одного родителя и ребенка, участие в проекте бесплатное. Итогом станет презентация фильмов зрителям на большом экране.

Любовь Голышева