Коллектор между селом Мальково и Тюменью достроят в 2022 году

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новый напорный канализационный коллектор между с. Мальково и областным центром строит Росводоканал Тюмень. Уже проложено 12 из 15 км сетей водоотведения.

Полимерные трубы укладывают на глубину 3,5 м с помощью технологии горизонтального бурения, что позволяет быстро и качественно построить коммуникации без масштабных земляных работ.

Работы ведутся в рамках реализации концессионного соглашения. Строительство коллектора и других объектов концессии находится на контроле главы Тюменского района Светланы Ивановой. Строительство завершится в 2022 году.