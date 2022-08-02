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Коллектор между селом Мальково и Тюменью достроят в 2022 году

Общество, 09:36 02 августа 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новый напорный канализационный коллектор между с. Мальково и областным центром строит Росводоканал Тюмень. Уже проложено 12 из 15 км сетей водоотведения.

Полимерные трубы укладывают на глубину 3,5 м с помощью технологии горизонтального бурения, что позволяет быстро и качественно построить коммуникации без масштабных земляных работ.

Работы ведутся в рамках реализации концессионного соглашения. Строительство коллектора и других объектов концессии находится на контроле главы Тюменского района Светланы Ивановой. Строительство завершится в 2022 году.

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# коллектор , Росводоканал Тюмень

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