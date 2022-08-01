Движение на трассе Курган - Тюмень восстановлено по временной схеме

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

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По временной схеме восстановлено движение по трассе Курган - Тюмень в районе моста через р. Мендеря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Напомним, ограничение на движение грузового транспорта на 37-м километре федеральной автодороги было введено в связи с выявленным в ходе капремонта предаварийным состоянием конструкций моста 1968 года постройки 15 июля.

"Спасибо за своевременную реакцию. Уверен, такое взаимодействие даст возможность решать и другие проблемы, находящиеся в ведении Росавтодора", - отметил Вадим Шумков.