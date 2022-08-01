  • 1 августа 20221.08.2022понедельник
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Движение на трассе Курган - Тюмень восстановлено по временной схеме

Общество, 19:08 01 августа 2022

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Далее в сюжете 11 семей из Краснодона отправились по путевке «Мать и дитя» в Крым

По временной схеме восстановлено движение по трассе Курган - Тюмень в районе моста через р. Мендеря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Напомним, ограничение на движение грузового транспорта на 37-м километре федеральной автодороги было введено в связи с выявленным в ходе капремонта предаварийным состоянием конструкций моста 1968 года постройки 15 июля.

"Спасибо за своевременную реакцию. Уверен, такое взаимодействие даст возможность решать и другие проблемы, находящиеся в ведении Росавтодора", - отметил Вадим Шумков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Вадим Шумков , ограничение движения , Тюмень - Курган

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 01.08.2022В Тюмени закроют один из съездов развязки на ул. Монтажников
19:30 01.08.202211 семей из Краснодона отправились по путевке "Мать и дитя" в Крым
19:19 01.08.2022В Тюмени маршрут № 25 временно изменит схему движения
19:08 01.08.2022Движение на трассе Курган - Тюмень восстановлено по временной схеме