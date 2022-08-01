11 семей из Краснодона отправились по путевке "Мать и дитя" в Крым

| Фото: администрации города Краснодона | Фото: администрации города Краснодона

11 семей из Краснодона благодаря помощи некоммерческой организации Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе", отправились на отдых и оздоровление в Крым по путевке "Мать и дитя".

Как сообщается на сайте администрации города Краснодона и Краснодонского района, это семьи погибших военнослужащих. С 1 по 14 августа матери с детьми, всего 30 человек, отдохнут в гостевом дворе "Лидия", расположенном в поселке Межводное Черноморского района.

В рамках соглашения о сотрудничестве Тюменская область оказывает всестороннюю помощь краснодонцам во всех сферах жизни города и его населения. Одним из направлений сотрудничества является оздоровление детей и семей с детьми. 2 августа в Крым отправятся еще 17 семей с детьми.