Веники, матрасы и подушки для парения заготавливает тюменский предприниматель для бань

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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От 100 до 300 березовых веников за сезон заготавливает тюменский предприниматель Артем Курбанов. Веники из пихты, можжевельника, эвкалипта - круглогодично, сообщил он корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

"В основном сырье беру из Краснодарского края и Тюменской области. Наибольшей популярностью пользуются дубовые веники. Профессиональные паромастера предпочитают их из-за дубильных свойств, которые благоприятно влияют на человека, имеют заживляющие свойства. Береза оказывает противовоспалительный эффект, помогает снять боли в мышцах и суставах, пихтовые и можжевеловые улучшают кровообращение", - добавил он.

Предприниматель собирает для бани и травы: душицу, зверобой, ромашку, полынь и тысячелистник.

"Все травы собираю на полях Тюменской области. Сушу их, использую для изготовления оберегов. Каждая трава пахнет по-особенному и имеет свои свойства. Последнее время востребованы у парильщиков матрасы и подушки для парения. Шью из льна наматрасники и наволочки, набиваю их луговым сеном с разными травами. Перед парением их нужно немного намочить, чтобы сено взбудоражилось, травы раскрылись и появился аромат. Через месяц желательно сено поменять, а наволочку и наматрасник постирать, чтобы не было неприятного запаха", - пояснил Артем Курбанов.

Вязать веники Артем научился у своего отца, который 20 лет посвятил этому делу.

"В детстве смотрел, как он это делает, потом начал помогать, понравилось. И вообще тянет к природе, нравится ездить в лес, там спокойно, нет городской суеты. Развитие банной культуры набирает обороты, на веники всегда есть заказ от банных комплексов, так что без работы точно не останусь", - отметил он.

Ирина Шемякина