Арт-объекты "Морфологии улиц" станут частью нового экскурсионного маршрута в Тюмени

| Фото: пресс-служба "Газпром нефти" | Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

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Работы пятого фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" войдут в новый экскурсионный маршрут по Тюмени. Финал фестиваля, на котором подвели итоги трехмесячной арт-программы, прошел 31 июля.

В этом году "Морфология улиц" состоялась при поддержке программы "Родные музеи" – это инициатива "Газпром нефти" по трансформации региональных музейных пространств и развитию креативных индустрий.

Компания помогла привлечь художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Челябинска. В течение трех месяцев они знакомились с Тюменью, а затем создали арт-объекты в семи локациях, в том числе в арке дома на ул. Свердлова, 22, доме на ул. Челюскинцев, 5, фонтане у "Строителя". Эти и другие работы проекта станут частью нового экскурсионного маршрута.

"Морфология улиц" проводится в Тюмени с 2017 года. В этом году в программе проекта были фестиваль паблик-арта, лаборатория с локальными художниками, кэмп для волонтеров, экскурсии и образовательная программа для горожан.

Во время фестиваля на уличных экранах Тюмени появились высказывания об искусстве. Этой коллаборацией с "Родными музеями" организаторы хотели привлечь внимание к работам уличных художников и показать, что искусство объединяет.

Важной частью программы стало открытие фотовыставки "Интерпретации: Тюмень". Работы для экспозиции создали участники фотолаборатории Молодежного центра Эрмитажа. Тюменцы в разных жанрах представили результаты исследования своего родного города – фотографии, инсталляции, видеоарт. Выставка можно посмотреть до 14 августа в мультицентре "Контора пароходства".

"Для реализации программы "Родные музеи" мы привлекли к сотрудничеству местных талантливых художников, дизайнеров, команды музеев, фотографов и даже экспериментальные театры. Результатом этого партнерства стали выставки, фестивали, арт-объекты, изменившие облик города. Для нас это – показатель того, что решение реализовать проект по развитию музеев и трансформации креативных индустрий было не просто своевременным, но необходимым городу. Тюмень быстро меняется, превращаясь в яркий и креативный город. Мы гордимся, что стали партнерами этой трансформации", - прокомментировала директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, в городе наряду с развитием инноваций активно процветают креативные индустрии. Маркеты местных предпринимателей, арт-объекты, послания на городских экранах – все это говорит о том, что в областном центре создана уникальная, творческая атмосфера, в которой каждый тюменец может раскрыть и реализовать свои способности.

"И я рад, что в этом направлении нас поддерживает "Газпром нефть". Благодаря проектам компании мы делаем наш город территорией будущего, местом созидания, развития и открытий", - подчеркнул глава Тюмени.