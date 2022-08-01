Тюменский фильм "В ответе" стал четвертьфиналистом кинофестиваля ECOCUP Green Documentary

| Фото: скриншот из фильма "В ответе" | Фото: скриншот из фильма "В ответе"

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Документальный фильм "В ответе" стал четвертьфиналистом Международного кинофестиваля ECOCUP Green Documentary в Москве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это уже третьи международные лавры для картины в 2022 году. Ранее он был включен в конкурсную программу международных кинофестивалей HALO (Санкт-Петербург) и MosFilmFest (Москва), показ фильма которого пройдет с 22 по 25 сентября.

Фильм "В ответе" создала команда Moi-portal.ru. Это история про приюты для бездомных животных, которые работают в регионе, и о том, что нужно сделать, чтобы бездомных животных никогда не было.

Участие в съемках фильма приняли представители власти, владельцы частных приютов и люди, которые подобрали кошек и собак на улице. Кинолента рассказывает, как зарождались фонды помощи "Потеряшки" и "Живи", на что живут приюты "Кошки из Alice", "Мурка и Васька" им. Ирины Карповой и "Лучший друг". Здесь же можно узнать, как помочь бездомным животным и стать волонтерами.