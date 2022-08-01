Анатолий Карпов сделал подарок ишимским военнослужащим

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Подарок военнослужащим сделал депутат Государственной думы РФ, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов во время визита в инженерно-саперный полк в Ишиме, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как отметил депутат Госдумы, открытие шахматных клубов в армейских соединениях страны – возрождение традиций. В свое время этот вид спорта среди военнослужащих развивал маршал Победы Родион Яковлевич Малиновский. Сейчас планируется проводить соревнования на Кубок шахматного клуба ЦСКА.

Анатолий Карпов также передал привет военнослужащим ишимского полка от их командира, от Героя России Рустама Сайфуллина. Карпов побывал у него в госпитале, где наш земляк проходит лечение после тяжелого ранения: “Ваш командир – это пример истинного мужества и стойкости. Был дважды серьезно ранен, но это не сломило его дух, он по-прежнему рвется в строй, до конца оставаясь верным воинскому долгу. Рустаму Сайфуллину предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища”.