Жители Тюменской области гордятся подвигом Рустама Сайфуллина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Звезду Героя Российской Федерации вручил уроженцу с. Вагай Тюменской области Рустаму Сайфуллину министр обороны России Сергей Шойгу. Торжественное награждение прошло в Москве в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, где сейчас проходит лечение Рустам Сайфуллин.

Заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров в интервью "Тюменской линии" рассказал, что в ходе спецоперации на Украине Рустам Сайфуллин вместе со своим подразделением выполнили ряд важнейших и сложных задач.

"Рустам Сайфуллин – выпускник ТВВИКУ 2005 года. Он - отличник боевой военно-политической подготовки, окончил училище с золотой медалью, проходил службу на различных должностях – от командира взвода до командира инженерно-саперного полка. В ходе спецоперации в условиях непосредственного соприкосновения с противником Рустам Галиевич смог организовать выполнение инженерных задач таким образом, чтобы максимально сберечь своих людей и с достоинством достичь намеченной цели", - рассказал Михаил Багров.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Защищая мирное население ЛНР и ДНР, командир инженерно-саперного полка лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки, обеспечивая продвижение российских войск. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника и получил осколочные ранения. Но после лечения в госпитале Рустам Сайфуллин вернулся в зону проведения спецоперации к своему личному составу и успешно продолжал выполнять свои задачи, пока не получил второе ранение.

Заместитель начальника кафедры тактики инженерных войск ТВВИКУ Анатолий Усольцев подчеркнул, что достижения и подвиг Рустама Сайфуллина уже приводят в пример нынешним курсантам.

"Рассказываем нашим курсантам, как хорошо он учился, как выполнял задачи в Южном военном округе и на специальной военной операции. Ребята хотят быть похожим на него, интересуются его жизнью, бытом и даже предложили написать ему коллективное письмо с благодарностью и пригласить сюда", - поделился Анатолий Усольцев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курсант ТВВИКУ Даниил Шмотьев назвал Рустама Сайфуллина примером для подражания.

"Я знаю о подвиге выпускника 2005 года Рустама Галиевича. Он – настоящий пример для подражания, участвовал в специальной военной операции, получил звание Героя России за выполнение поставленных задач. В будущем я тоже хочу участвовать в выполнении важнейших задач и служить России", - отметил Даниил Шмотьев.

Добавим, имя Рустама Сайфуллина уже появилось на стене почета, которая установлена на территории ТВВИКУ. Таким образом, высокое звание Героев РФ носят уже пять выпускников училища.

Любовь Голышева