Клиенты банков с октября 2022 года смогут сами защитить себя от мошенников

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

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С 1 октября 2022 года клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст России.

Установить запрет на дистанционные каналы можно в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно написать заявление в свой банк. Форму документа и порядок его направления определяет кредитная организация. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений.

Такая упреждающая мера, по словам директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников.

"Например для пожилых граждан, - пояснил он. - Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу".

Для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников с 1 октября этого года банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.