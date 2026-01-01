  • 14 января 202614.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменские школьники останутся дома из-за мороза

Общество, 07:12 14 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–4 классах в очном режиме отменяются. 14 января наблюдается низкая температура воздуха.

Об этом сообщает администрация города.

Останутся дома и тобольские школьники. Как сообщил глава Тобольска Петр Вагин, занятия отменены для учащихся первой смены с 1 по 11 класс. Температура – 40 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# актировка , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:48 14.01.2026Трехлетнюю программу госгарантий бесплатной медицины утвердили в России
08:35 14.01.2026Всероссийская премия "Молодой промышленник года" ждет заявки от тюменцев
08:21 14.01.2026Интенсив для молодых художников пройдет в Ялуторовске в 2026 году
08:07 14.01.2026Тюменцев приглашают на ночную экскурсию по Менделеевке

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора