Тюменцев приглашают на ночную экскурсию по Менделеевке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На ночную экскурсию по областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) приглашают жителей Тюмени 19 января.

Как отмечают организаторы, эта экскурсия – не просто прогулка, а настоящее книжное странствие, где посетителям откроются самые сокровенные тайны и легенды старинных переплётов. Тюменцы смогут заглянуть в закулисье главной библиотеки региона, узнать историю её создания, какие редкие книги здесь хранятся и услышать любопытные литературные факты.

Начало экскурсий в 18 и 20 часов. Билеты по ссылке. Возрастное ограничение: 12+