Шестнадцать школьных команд сразятся в новом интеллект-шоу на канале "Тюменское время"

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

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Первое телевизионное интеллектуальное шоу в Тюмени "Есть ответ!" запускает канал "Тюменское время". Его участниками станут полсотни ребят — ученики 8–10 классов школ Тюменской области.

Заявки уже подали 28 команд из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Казанского района, 1 июля организаторы проведут отбор и определят 16 лучших команд из трех человек.

Игра пройдет в форме турнира: две команды соревнуются в четырех разноформатных раундах, в итоге сильнейшие объединения сходятся в финале. Для одного выпуска шоу подготовят около 85 уникальных вопросов. Придумают их 10 авторов, за качеством следят редакторы.

Премьера "Есть ответ!" состоится в новом телесезоне на канале "Тюменское время".