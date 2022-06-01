Тюменская область и Казахстан договорились о совместных учениях

| Фото: www.72.mchs.gov.ru | Фото: www.72.mchs.gov.ru

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Совместные учения по отработке действий в противопаводковый и противопожарный период 2023 г. проведут чрезвычайные ведомства Тюменской области и Казахстана. Свою готовность начальник управления МЧС по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян и начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области соседнего государства, полковник гражданской защиты Рамиль Камалов подтвердили на международной встрече в Тюмени.

Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Тюменской области 29 июня.

"Руководители ведомств приняли участие в 30-м заседании рабочей группы по использованию и охране водных ресурсов реки Ишим (Есиль) Совместной российско-казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководители обсудили оперативный обмен информацией о прохождении весеннего половодья 2022 г. и подтвердили свою готовность к участию в трансграничных учениях, назначенных на 2023 г., а также взаимодействию по ликвидации ЧС на смежных территориях.