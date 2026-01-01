Тюменский Центр робототехники и АСУ объявил допнабор на бесплатное обучение
Дополнительный набор на бесплатное обучение детей открыт в Центре робототехники и АСУ с января по май. Подать заявление можно с помощью "Навигатора дополнительного образования Тюменской области", сообщает областной департамент информатизации.
Доступные направления обучения: компьютерная грамотность для учащихся 2-3 класса. Модуль 2; основы веб-разработки (создание сайтов). Модуль 2; программирование на языке Scratch. Модуль 2; программирование на языке Python. Модуль 2; программирование робототехнических устройств и систем (Робототехника) Модуль 2; робототехника для учащихся 2-5 классов. Начальный уровень. Модуль 2.
Обучение по этим направлениям проводится в сети классов АйТиЛАБ и РобоЛАБ в Тюмени и Тюменской области. Ознакомиться с точными адресами можно по ссылкам выше.
Напоминаем, что оформить заявку на обучение возможно только при наличии подтвержденной учетной записи портала госуслуг.