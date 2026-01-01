  • 16 января 202616.01.2026пятница
Тюменский Центр робототехники и АСУ объявил допнабор на бесплатное обучение

Общество, 15:26 16 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Дополнительный набор на бесплатное обучение детей открыт в Центре робототехники и АСУ с января по май. Подать заявление можно с помощью "Навигатора дополнительного образования Тюменской области", сообщает областной департамент информатизации.

Доступные направления обучения: компьютерная грамотность для учащихся 2-3 класса. Модуль 2; основы веб-разработки (создание сайтов). Модуль 2; программирование на языке Scratch. Модуль 2; программирование на языке Python. Модуль 2; программирование робототехнических устройств и систем (Робототехника) Модуль 2; робототехника для учащихся 2-5 классов. Начальный уровень. Модуль 2.

Обучение по этим направлениям проводится в сети классов АйТиЛАБ и РобоЛАБ в Тюмени и Тюменской области. Ознакомиться с точными адресами можно по ссылкам выше.

Напоминаем, что оформить заявку на обучение возможно только при наличии подтвержденной учетной записи портала госуслуг.

IT , образование

﻿
