Туристы из Санкт-Петербурга попробовали национальные угощения в старинном бухарском районе Тюмени

| Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой | Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой

Гости из Санкт-Петербурга, прибывшие чартерным рейсом в Тобольск 26 июня, побывали на следующий день в старинном бухарском районе Тюмени - Янавыле (часть Зареки).

В большом татарском доме бухарка в девятом поколении хозяйка-экскурсовод Альмира Гумерова в роли жены купца Альмиры ханум встретила трех петербурженок - руководителей туристических фирм северной столицы. Она рассказала им историю появлениях бухарцев в Сибири. Поведала о видных деятелях. Например, гости узнали о том, что меценаты Сулкарнай Речапов и Хисаметдин Абайдуллин подарили мусульманской общине дома на Спасской, Шигабутдин Абайдуллин основал педагогические курсы для учителей татарских школ.

Петербурженок потчевали пирогом с брусникой, лимонным и творожным пирогами, урамой (хворостом), пирожными с ягодами, шаньгами.

| Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой | Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой

Нарядили гостей в национальные расписные бухарские одежды. А в память о встрече вручили в подарок наборы татарского чая из трав и видеофильм о визите в слободу.

| Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой | Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой

"Сложно удивить гостей из Северной столицы. Бухарский район Янавыл открыл истории его жителей дорогим гостям. Традиции татар, их быт, культура - это тема для обсуждения за чашкой чая с татарскими угощениями. Все это стало открытием для гостей", - отметила Альмира Гумерова.

Напомним, серию чартеров с туристами из Санкт-Петербурга принимает аэропорт Ремезов в Тобольске. Летние рейсы запустил туроператор FUN & SUN.

Евгения Тенегина