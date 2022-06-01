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Тюменские врачи помогли мужчине, у которого перестали закрываться глаза

Общество, 17:54 29 июня 2022

пресс-служба МСЧ «Нефтяник» | Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

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Избавить пациента от последствий базедовой болезни удалось врачам МСЧ "Нефтяник" в Тюмени. В результате патологии у 56-летнего мужчины развилось пучеглазие, он почти перестал видеть, а глаза практически перестали закрываться.

Врачи клиники "Нефтяник" провели сложную междисциплинарную операцию и избавили пациента сразу от нескольких проблем, в том числе исправили врожденное косоглазие.

"Пациенту была выполнена декомпрессия орбиты с одновременных резекций параорбитального жира. Это было сделано для того, чтобы глазное яблоко встало на свое место, а веки могли закрываться", — сообщили в пресс-службе МСЧ "Нефтяник.

На следующем этапе врач-офтальмолог выполнил реконструкцию прямых мышц глаза и мышц, поднимающих веко. Результатом четырехчасовой операции остались довольны как врачи, так и сам пациент.

Уже на первые сутки после операции мужчина стал видеть значительно лучше. Теперь он будет наблюдаться у врача-эндокринолога и офтальмолога.

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# врачи , МСЧ Нефтяник

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