Инвестиционную программу реализуют на заводе "Тюменские моторостроители"

| Фото: t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

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Инвестиционную программу реализуют на заводе "Тюменские моторостроители" в Тюмени. На производстве ожидают поступления нового российского оборудования и развивают научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.

Об этом сообщили по итогам рабочей встречи с руководством завода в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 29 июня.

Темами обсуждения стали актуальные вопросы господдержки и импортозамещения. А также перспективы развития предприятия, на котором трудятся около двух тысяч специалистов.

Отметим, что "Тюменские моторостроители" - завод с почти 60-летней историей. На производственной площадке организован ремонт и обслуживание газотурбинных двигателей, мощностью 25 000 кВт и газоперекачивающих агрегатов. Перспективы развития этой крупной промышленной площадки были обозначены на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора с представителями компании "Гапром" на XXV Петербургском международном экономическом форуме.