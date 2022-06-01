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Инвестиционную программу реализуют на заводе "Тюменские моторостроители"

Экономика, 18:16 29 июня 2022

t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

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Инвестиционную программу реализуют на заводе "Тюменские моторостроители" в Тюмени. На производстве ожидают поступления нового российского оборудования и развивают научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.

Об этом сообщили по итогам рабочей встречи с руководством завода в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 29 июня.

Темами обсуждения стали актуальные вопросы господдержки и импортозамещения. А также перспективы развития предприятия, на котором трудятся около двух тысяч специалистов.

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Отметим, что "Тюменские моторостроители" - завод с почти 60-летней историей. На производственной площадке организован ремонт и обслуживание газотурбинных двигателей, мощностью 25 000 кВт и газоперекачивающих агрегатов. Перспективы развития этой крупной промышленной площадки были обозначены на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора с представителями компании "Гапром" на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

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# господдержка , импортозамещение , Тюменские моторостроители

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