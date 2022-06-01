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Шесть новых пожарных автомобилей передали тюменским спасателям

Общество, 18:38 29 июня 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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Ключи от шести новых пожарных автомобилей получили тюменские огнеборцы 29 июня, сообщает региональное управление МЧС.

Торжественная церемония передачи вновь заступающей на боевое дежурство пожарной техники состоялась на территории Тюменского учебного центра ФПС МЧС России.

Автоцистерны усилят защиту населенных пунктов и территорий в Тюменском и Нижнетавдинском муниципальных районах.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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