Пройти УЗИ-диагностику теперь можно в детской поликлинике Ялуторовска
| Фото: департамент здравоохранения ТО
Приезд нового специалиста УЗИ Мехроба Иморудинова в Ялуторовск по госпрограмме "Земский доктор" позволил организовать проведение ультразвуковой диагностики в детской поликлинике города.
Как сообщает пресс-служба медучреждения, раньше маленьких пациентов приходилось отправлять для этого в стационар областной больницы № 23.
Детский врач приступил к работе 21 июня. Записаться к нему на прием можно через участковых педиатров.