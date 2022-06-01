Пройти УЗИ-диагностику теперь можно в детской поликлинике Ялуторовска

| Фото: департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Приезд нового специалиста УЗИ Мехроба Иморудинова в Ялуторовск по госпрограмме "Земский доктор" позволил организовать проведение ультразвуковой диагностики в детской поликлинике города.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, раньше маленьких пациентов приходилось отправлять для этого в стационар областной больницы № 23.

Детский врач приступил к работе 21 июня. Записаться к нему на прием можно через участковых педиатров.